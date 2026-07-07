In Consiglio comunale a Montemesola si è svolto un confronto acceso durante l’approvazione delle linee programmatiche di governo e della revisione dello Statuto comunale. La discussione ha coinvolto i membri dell’assemblea, con posizioni divergenti su entrambi i temi. La seduta ha visto un dibattito intenso prima dell’approvazione di entrambi i punti all’ordine del giorno. La nuova amministrazione, guidata dal sindaco, si prepara a mettere in atto le decisioni approvate.

Tarantini Time Quotidiano Secondo Consiglio comunale per la nuova amministrazione di Montemesola guidata dal sindaco Vito Antonio Punzi, chiamata ad affrontare due dei punti più importanti dell’inizio del mandato: l’approvazione delle linee programmatiche di governo e la revisione dello Statuto comunale. Alla seduta hanno preso parte dodici consiglieri su tredici. Presenti tutti i componenti della maggioranza e tre consiglieri di opposizione; assente il capogruppo della minoranza Donato Alba. Nel presentare le linee programmatiche, la maggioranza ha ribadito la volontà di proseguire nel solco della continuità amministrativa, valorizzando il lavoro svolto negli anni precedenti e portando avanti gli impegni assunti con i cittadini durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, via libera alle linee programmatiche e al nuovo Statuto: confronto acceso in Consiglio comunale

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