Firenze nuova chiusura di Ponte al Pino dal 27 al 30 luglio | tutti i treni fermi a Campo di Marte arrivano le navette dei pendolari

Da corrierefiorentino.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 al 30 luglio, i treni saranno sospesi sulla linea ferroviaria interessata dal cantiere di RFI, che prevede la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Durante questo periodo, tutti i treni in partenza e in arrivo da Campo di Marte resteranno fermi. Le navette sostitutive per i pendolari saranno attive per coprire le tratte interessate.

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Dal 27 al 30 luglio il cantiere di RFI per i lavori di sostituzione obbligata del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze tornerà ad interessare la linea ferroviaria e questo comporterà una nuova chiusura totale al traffico dei treni, con ulteriori inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. La Regione Toscana, il Comune di Firenze e gli altri soggetti coinvolti mettono in campo navette continue. Si fa però sapere come sia necessario anche in questa fase limitare al massimo gli arrivi a Firenze e utilizzare, quanto più possibile, lo smartwork. «Nella prima fase di chiusura ferroviaria per l’intervento su Ponte a Pino – ha spiegato... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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