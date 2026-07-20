Firenze nuova chiusura di Ponte al Pino dal 27 al 30 luglio | tutti i treni fermi a Campo di Marte previste le navette

Dal 27 al 30 luglio, la linea ferroviaria sarà chiusa nel tratto di Ponte al Pino a Firenze a causa di lavori di sostituzione del cavalcaferrovia. La fermata di Campo di Marte sarà l’unico punto di accesso, mentre i treni non circoleranno lungo questa tratta. Per i viaggiatori sono previste navette sostitutive. La chiusura interessa un tratto della linea ferroviaria, con conseguenti disagi per pendolari e utenti.

Dal 27 al 30 luglio il cantiere di RFI per i lavori di sostituzione obbligata del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze tornerà ad interessare la linea ferroviaria e questo comporterà una nuova chiusura totale al traffico dei treni, con ulteriori inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. La Regione Toscana, il Comune di Firenze e gli altri soggetti coinvolti mettono in campo navette continue. Si fa però sapere come sia necessario anche in questa fase limitare al massimo gli arrivi a Firenze e utilizzare, quanto più possibile, lo smartwork. «Nella prima fase di chiusura ferroviaria per l’intervento su Ponte a Pino – ha spiegato... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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