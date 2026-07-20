Firenze maxi operazione contro criminalità giovanile | 16 arresti sequestrati droga e coltelli

Da firenzepost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Firenze, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione contro la criminalità giovanile, portando all’arresto di 16 persone. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati droga e coltelli. L’azione si è concentrata nella città e nella provincia, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e comportamenti illeciti tra i giovani. Sono stati effettuati controlli e sequestri in diverse zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un'ampia operazione della Polizia di Stato per contrastare la criminalita' giovanile e i fenomeni di spaccio ha interessato Firenze e provincia, con controlli capillari nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e nelle aree dove, nel tempo, sono stati registrati episodi di reati predatori e attivita' legate agli stupefacenti L'articolo Firenze, maxi operazione contro criminalità giovanile: 16 arresti, sequestrati droga e coltelli proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

firenze maxi operazione contro criminalit224 giovanile 16 arresti sequestrati droga e coltelli
© Firenzepost.it - Firenze, maxi operazione contro criminalità giovanile: 16 arresti, sequestrati droga e coltelli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maxi operazione contro la criminalità giovanile nel fiorentino: 16 arresti e 165 chili di droga sequestratiNel fiorentino, un'operazione ha portato all'arresto di 16 persone e alla denuncia di altre 33, con il sequestro di più di 165 chili di droga.

Sequestri di droga, coltelli e licenze sospese: operazione anti criminalità giovanile a Firenze, 16 arresti e 33 denunceA Firenze, un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con droga a bordo di un tram e in casa.

Temi più discussi: Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga; Droga, armi e furti: maxi operazione con 539 arresti in 44 province; Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia: controlli tra centro e quartieri. Arresti e denunce; Maxi blitz contro criminalità giovanile, trovati mille profili social inneggianti violenza.

firenze maxi operazione contro criminalitàMaxi operazione contro la criminalità giovanile nel fiorentino: 16 arresti e 165 chili di droga sequestratiBilancio record per il blitz della Polizia: da piazzale Michelangelo alla tramvia, passando per Empoli e Calenzano, setacciati i luoghi della movida. Monitorati cento profili social e sequestrati oltr ... lanazione.it

firenze maxi operazione contro criminalitàFirenze, maxi operazione contro criminalità giovanile: 16 arresti, sequestrati droga e coltelliUn'ampia operazione della Polizia di Stato per contrastare la criminalita' giovanile e i fenomeni di spaccio ha interessato Firenze e provincia, con controlli capillari nelle zone maggiormente frequen ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web