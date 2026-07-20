A Firenze, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione contro la criminalità giovanile, portando all’arresto di 16 persone. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati droga e coltelli. L’azione si è concentrata nella città e nella provincia, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e comportamenti illeciti tra i giovani. Sono stati effettuati controlli e sequestri in diverse zone.

Un'ampia operazione della Polizia di Stato per contrastare la criminalita' giovanile e i fenomeni di spaccio ha interessato Firenze e provincia, con controlli capillari nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e nelle aree dove, nel tempo, sono stati registrati episodi di reati predatori e attivita' legate agli stupefacenti L'articolo Firenze, maxi operazione contro criminalità giovanile: 16 arresti, sequestrati droga e coltelli proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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