Firenze concerto di soli sax in Piazza della Signoria
A Firenze si sono svolti due concerti in piazza della Signoria e nella chiesa di San Filippo Neri. L’evento, parte del 27esimo Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, ha visto esibirsi un ensemble di soli sassofoni. Il primo concerto si è tenuto sotto la Loggia dei Lanzi, mentre il secondo nella chiesa di San Filippo Neri. Entrambi gli appuntamenti si sono svolti il 20 luglio 2026.
Firenze, 20 luglio 2026 – Doppio appuntamento concertistico in piazza della Signoria per il primo concerto, sotto la Loggia dei Lanzi, e nella splendida Chiesa di San Filippo Neri in Piazza San Firenze, per il 27esimo Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili. Giovedì 23 luglio, salirà sul palcoscenico fiorentino della Loggia la Sonora Junior Sax, formazione giovanile italiana, costituita interamente da soli sax. 65 elementi tra sax soprani, contralti, tenori e baritoni diretti dal maestro Domenico Luciano, con la partecipazione del solista Marco Vanni, proporranno un repertorio di musiche originali per la loro unica formazione, così come trascrizioni e arrangiamenti di grandi capolavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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