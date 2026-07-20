firenze concerto di soli sax in piazza della signoria

Notizia in breve

A Firenze si sono svolti due concerti in piazza della Signoria e nella chiesa di San Filippo Neri. L’evento, parte del 27esimo Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, ha visto esibirsi un ensemble di soli sassofoni. Il primo concerto si è tenuto sotto la Loggia dei Lanzi, mentre il secondo nella chiesa di San Filippo Neri. Entrambi gli appuntamenti si sono svolti il 20 luglio 2026.