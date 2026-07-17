Fiesole (Firenze), 17 luglio 2026 - Il 18 luglio in piazza del Carmine a Firenze ci sarà una speciale serata in musica. L'appuntamento è alle ore 21. A suonare in piazza sarà la Filarmonica di Fiesole. Dirige il maestro Stefano Margheri. Il concerto è a ingresso libero. L'estate in piazza a Firenze ha un suono inconfondibile. È quello che arriva dalle piazze nelle sere d'estate. Luoghi che si riempiono di una melodia che invita a rallentare il passo, a prestare attenzione all'ascolto, regalando note ed emozioni al pubblico. Le luci si accendono e la piazza si riempie di pubblico che sceglie di trascorrere la serata insieme. Ricco il programma musicale della serata che vedrà protagonista la Filarmonica di Fiesole in una piazza del Carmine viva grazie alla comunità che torna a ritrovarsi in un luogo che si riempie di musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, concerto in piazza del Carmine della Filarmonica di Fiesole

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