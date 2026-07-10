Domenica 12 luglio alle 21, in Piazza della Signoria a Firenze, si terrà un concerto gratuito della Wind Orchestra belga Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Herelbeke, diretta da Erik Desimpelaere. L’evento si svolge tra le sculture di Perseo di Cellini e il Ratto delle Sabine di Giambologna. La performance sarà visibile all’aperto e coinvolgerà il pubblico presente nella piazza.

Firenze, 10 luglio 2026 - Domenica 12 luglio, alle ore 21, in Piazza della Signoria, incastonata tra il Perseo celliniano e il Ratto delle Sabine del Giambologna, si esibirà la maestosa Wind Orchestra belga Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Herelbeke, diretta dal flautista, pianista e compositore M° Erik Desimpelaere. Nata nei primi anni '20 del '900, la Wind Orchestra è vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, dal Concert Division al World Music Contest di Kerkrade, al Concorso di internazionale di Harelbeke, solo per citarne alcune. Il programma fiorentino è un tributo alla leggenda vivente della musica del grande schermo, lo statunitense John Williams, pluripremiato con Oscar, Grammy Award, Golden Globe per le sue celebri colonne sonore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, doppio concerto gratuito in Piazza della Signoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

concerto geolier ippodromo di Firenze

Notizie e thread social correlati

Tensioni a Firenze: insulti e blocchi in Piazza Signoria il 25 aprileIl 25 aprile a Firenze si sono verificati momenti di tensione in Piazza Signoria, dove si sono verificati insulti e blocchi durante le celebrazioni...

"Al centro esatto della musica”, concerto in piazza di Ron: ingresso gratuitoUn concerto gratuito si è svolto nel cuore del centro storico, con l’artista che si è esibito in piazza davanti a un pubblico raccolto.

Si parla di: Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili 2026 in Piazza della Signoria a Firenze; Festival delle Orchestre Giovanili: a Firenze arrivano le formazioni di Taiwan e Irlanda.

Firenze, doppio concerto gratuito in Piazza della SignoriaFirenze, 10 luglio 2026 - Domenica 12 luglio, alle ore 21, in Piazza della Signoria, incastonata tra il Perseo celliniano e il Ratto delle Sabine del Giambologna, si esibirà la maestosa Wind Orchestra ... lanazione.it