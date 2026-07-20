A Rieti, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato di reagire ai controlli delle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di aver messo a segno diversi furti e di aver opposto resistenza durante l’intervento. I militari hanno recuperato la merce rubata, che è stata restituita alle vittime. L’arresto è stato seguito dalla convalida e dal rilascio con obbligo di firma.

Un arresto con restituzione della refurtiva, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Rieti, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato presso la sua abitazione dopo due episodi di furto avvenuti nel capoluogo sabino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una cittadina e alla tempestività dei militari, che hanno recuperato integralmente la refurtiva sottratta. L'intervento a Rieti L'indagine e l'arresto Il recupero della refurtiva Le accuse e la restituzione dei beni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fine di un incubo per le donne a Rieti, derubate da un ladro seriale: l'uomo reagisce al controllo, arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Almeno 8 attività derubate: per gli imprenditori il ladro seriale è noto, ma sempre liberoNegli ultimi giorni, diversi negozi e ristoranti della città sono stati vittime di furti ripetuti.

Genova, ladro seriale condannato a cinque anni di carcere, prendeva di mira le donne che viaggiavano da sole in autoUn uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per aver preso di mira donne che viaggiavano da sole in auto lungo la riviera di ponente a Genova.

Temi più discussi: Hotel trasformati in un incubo. Minacce di morte ai titolari; Colle Oppio, fine di un incubo: fermato l'aggressore seriale che prendeva di mira le donne; L'incubo di Trump: consegnare la coppa alla Spagna. E dirà che il Mondiale è tutto merito suo e Infantino farà di sì con la testa; Pro Patria, fine dell’incubo: formalizzata l’iscrizione alla serie D, salvati 107 anni di storia.

Arthur vive il suo FERY-tale. La favola del britannico #Fery è senza fine. Finisce, invece, il cammino di Flavio #Cobolli. Dal sogno semifinale all’incubo di un match letteralmente scivolato via 4-6 6-7 0-6. #Wimbledon x.com

Questa zona era un incubo trovare tutto! reddit

Pugni, sputi e insulti razzisti: per Boga la Juve è la fine di un incubo. Perché non giocava a NizzaLa Juventus piazza un colpo a sorpresa nelle battute finali del mercato invernale, assicurandosi Jeremie Boga. L’esterno offensivo francese arriva dal Nizza con la formula del prestito con diritto di ... tuttosport.com

Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incuboBologna, 23 gennaio 2026 - Omicidio di via Zanolini, Lorenza Scarpante è stata scarcerata per insussistenza della gravità indiziaria e insussistenza ... ilrestodelcarlino.it