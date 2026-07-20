Fine di un incubo per le donne a Rieti derubate da un ladro seriale | l' uomo reagisce al controllo arrestato

Da virgilio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Rieti, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver tentato di reagire ai controlli delle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di aver messo a segno diversi furti e di aver opposto resistenza durante l’intervento. I militari hanno recuperato la merce rubata, che è stata restituita alle vittime. L’arresto è stato seguito dalla convalida e dal rilascio con obbligo di firma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un arresto con restituzione della refurtiva, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Rieti, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e bloccato presso la sua abitazione dopo due episodi di furto avvenuti nel capoluogo sabino. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di una cittadina e alla tempestività dei militari, che hanno recuperato integralmente la refurtiva sottratta. L'intervento a Rieti L'indagine e l'arresto Il recupero della refurtiva Le accuse e la restituzione dei beni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

fine di un incubo per le donne a rieti derubate da un ladro seriale l uomo reagisce al controllo arrestato
© Virgilio.it - Fine di un incubo per le donne a Rieti, derubate da un ladro seriale: l'uomo reagisce al controllo, arrestato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Almeno 8 attività derubate: per gli imprenditori il ladro seriale è noto, ma sempre liberoNegli ultimi giorni, diversi negozi e ristoranti della città sono stati vittime di furti ripetuti.

Genova, ladro seriale condannato a cinque anni di carcere, prendeva di mira le donne che viaggiavano da sole in autoUn uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per aver preso di mira donne che viaggiavano da sole in auto lungo la riviera di ponente a Genova.

Temi più discussi: Hotel trasformati in un incubo. Minacce di morte ai titolari; Colle Oppio, fine di un incubo: fermato l'aggressore seriale che prendeva di mira le donne; L'incubo di Trump: consegnare la coppa alla Spagna. E dirà che il Mondiale è tutto merito suo e Infantino farà di sì con la testa; Pro Patria, fine dell’incubo: formalizzata l’iscrizione alla serie D, salvati 107 anni di storia.

Pugni, sputi e insulti razzisti: per Boga la Juve è la fine di un incubo. Perché non giocava a NizzaLa Juventus piazza un colpo a sorpresa nelle battute finali del mercato invernale, assicurandosi Jeremie Boga. L’esterno offensivo francese arriva dal Nizza con la formula del prestito con diritto di ... tuttosport.com

Perché Lorenza Scarpante è stata scarcerata dopo l’accusa di omicidio. La fine di un incuboBologna, 23 gennaio 2026 - Omicidio di via Zanolini, Lorenza Scarpante è stata scarcerata per insussistenza della gravità indiziaria e insussistenza ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web