genova ladro seriale condannato a cinque anni di carcere prendeva di mira le donne che viaggiavano da sole in auto

Un uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per aver preso di mira donne che viaggiavano da sole in auto lungo la riviera di ponente a Genova. L’uomo, noto come il “re” dei vol à la portière, aveva messo a segno circa venti colpi, avvicinandosi alle vetture in coda su uno scooter e infilando il braccio nel finestrino aperto delle auto. La condanna segue le indagini e le testimonianze raccolte.

Nuova condanna per il “re” dei vol à la portière. Giovanni Genovese, 40 anni, ladro super specializzato in questi reati con una lunga carriera alle spalle è stato condannato in abbreviato a cinque anni di carcere Il quarantenne, originario di Napoli ma residente a Genova da moltissimi anni, era stato arrestato a ottobre su ordinanza di custodia cautelare in seguito a un’indagine dei carabinieri per una serie di colpi – una ventina in tutto, messi a segno tra Arenzano e Cogoleto tra giugno e il momento dell’arresto. Il metodo era sempre lo stesso, così come le vittime: l’uomo dopo aver rubato uno scooter prendeva di mira donne ferme in auto, in coda o al semaforo, infilava il braccio nella portiera e afferrava le borse lasciate sul sedile, scappando poi a tutta velocità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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