Almeno 8 attività derubate | per gli imprenditori il ladro seriale è noto ma sempre libero
Negli ultimi giorni, diversi negozi e ristoranti della città sono stati vittime di furti ripetuti. Almeno otto attività sono state colpite da episodi di scasso, con alcuni esercizi che hanno subito più di un colpo. La polizia sta indagando sulla serie di furti, mentre gli imprenditori si mostrano preoccupati per la frequenza degli atti criminosi e per la libertà con cui il ladro seriale agisce nella zona. La situazione crea tensione tra chi lavora quotidianamente per mantenere attivi i propri locali.
Non si ferma la raffica di furti che nelle ultime settimane sta colpendo le attività e i ristoranti forlivesi, destando preoccupazione tra gli imprenditori della città. Dopo la nottata di furti in centro storico lo scorso fine settimana, all'Osteria del Ferrovecchio e all'Amorosina, e la spaccata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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