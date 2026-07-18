La vicenda di Mario Roggero nella sesta puntata di Filorosso
Lunedì 20 luglio alle 21 va in onda la sesta puntata di “Filorosso”, dedicata alla condanna definitiva di un gioielliere, al suo ingresso in carcere a Bollate e al dibattito sulla legittima difesa. La trasmissione approfondisce i dettagli della vicenda giudiziaria e le implicazioni legali, senza commenti o opinioni. La puntata si concentra sui fatti e sulle conseguenze di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro degli eventi recenti.
ROMA – La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, il suo ingresso in carcere a Bollate e il conseguente dibattito sulla legittima difesa saranno al centro della sesta puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 20 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà la vicenda e le polemiche riapertesi sul rapporto tra giustizia, sicurezza e diritto alla difesa. A parlarne saranno il giornalista e saggista Paolo Mieli, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino. Inoltre, il giorno dopo il XXIV anniversario della strage di Via... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca; La storia di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l'omicidio di due ladri.
Mario Roggero da ieri è in carcere, dopo la condanna definitiva. Il centrodestra pretende per lui la grazia affermando che il suo è un caso di legittima difesa. Non per i magistrati ed è difficile dar loro torto guardando le immagini di quella vicenda. L’Italia non è i x.com
L'arrivo di Mario Roggero al carcere di Bollate segna un momento particolarmente delicato della sua vicenda giudiziaria. Secondo quanto riferito dal suo legale, l'ex gioielliere sarebbe apparso profondamente provato dal peso degli ultimi giorni e avrebbe anc facebook
Mario Roggero al carcere di Bollate: Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti reddit
Mario Roggero prese a pugni e minacciò con la pistola il fidanzato della figlia e i genitori. La vicenda del 2005 finita con un patteggiamentoC'è un precedente nel passato giudiziario di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo subito ... ilmessaggero.it
Gioielliere Mario Roggero in carcere: la vicenda giudiziaria e le polemicheMario Roggero, il gioielliere di 72 anni, si è costituito nel carcere di Bollate dopo una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. notizie.it