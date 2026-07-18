La vicenda di Mario Roggero nella sesta puntata di Filorosso

Da lopinionista.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 20 luglio alle 21 va in onda la sesta puntata di “Filorosso”, dedicata alla condanna definitiva di un gioielliere, al suo ingresso in carcere a Bollate e al dibattito sulla legittima difesa. La trasmissione approfondisce i dettagli della vicenda giudiziaria e le implicazioni legali, senza commenti o opinioni. La puntata si concentra sui fatti e sulle conseguenze di questa vicenda, offrendo un quadro chiaro degli eventi recenti.

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ROMA – La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, il suo ingresso in carcere a Bollate e il conseguente dibattito sulla legittima difesa saranno al centro della sesta puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 20 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà la vicenda e le polemiche riapertesi sul rapporto tra giustizia, sicurezza e diritto alla difesa. A parlarne saranno il giornalista e saggista Paolo Mieli, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e il direttore editoriale de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino. Inoltre, il giorno dopo il XXIV anniversario della strage di Via... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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