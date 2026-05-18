Stasera su Retequattro va in onda un nuovo episodio di un programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La puntata si concentra sulle ultime vicende giudiziarie legate a due casi di cronaca, uno avvenuto a Modena e l’altro a Garlasco. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche una figura politica di rilievo, che discuterà delle questioni legate all’attualità politica e alle indagini in corso. Il dibattito si inserisce nel contesto di un clima politico sempre più acceso e di un’estate che si avvicina.

Con l’avvicinarsi dell’estate e il dibattito politico sempre più acceso, questa sera il palinsesto di Retequattro propone un nuovo appuntamento imperdibile per chi segue l’attualità e la politica italiana. È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, torna martedì 19 maggio in prima serata con ospiti di primo piano e temi caldi dell’agenda pubblica. Vediamo cosa ci aspetta. Schlein ospite di È sempre Cartabianca: ecco i temi della serata. La puntata di questa sera si preannuncia particolarmente ricca. Tra gli ospiti principali, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che sarà intervistata da Bianca Berlinguer.... 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elly Schlein da Bianca Berlinguer stasera: il caso Modena e Garlasco al centro della puntata

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