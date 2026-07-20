Film in uscita questa settimana al cinema 20 luglio – 26 luglio

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 20 al 26 luglio. Blue. Data di uscita: 23 luglio 2026 Regia: Eleonora Puglia Cast: Shaen Barletta, Alexia Cozzi, Pierangelo Menci, Rocco Siffredi Genere: Drammatico, Polonia, Italia 2026, 84 min. Terapia di famiglia. Data di uscita: 23 luglio 2026 Regia: Arnaud Lemort Cast: Mathilde Vitry, Frederic Etherlinck, Smadi Wolfman, Tatiana Rojo Genere: Commedia, Francia, Belgio 2025, 91 min. Deep Water – Incubo dagli abissi. Data di uscita: 23 luglio 2026 Regia: Renny Harlin Cast: John De Luca, Núria Valls, Renny Harlin, Jenny Beacraft Genere: Azione, Drammatico, Horror – Spagna, Nuova Zelanda, USA 2026, 106 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Finalmente ho avuto il coraggio di affrontare le 4 ore della versione estesa de Il Ritorno del Re, e mi sono ricordato perché questi film hanno segnato la mia vita reddit

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