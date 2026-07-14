Film in uscita questa settimana al cinema 13 luglio – 19 luglio

Notizia in breve

Un film d’animazione giapponese del 1979 diretto da Hayao Miyazaki sarà distribuito nelle sale italiane tra il 13 e il 19 luglio. La pellicola, della durata di 100 minuti, vede nel cast le voci di Eiko Masuyama, Gorô Naya, Kiyoshi Kobayashi e Makio Inoue. La data di uscita ufficiale è fissata per il 13 luglio. La distribuzione in Italia riguarda esclusivamente questa settimana, fino al 19 luglio.