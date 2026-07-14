Film in uscita questa settimana al cinema 13 luglio – 19 luglio

Da nonewsmagazine.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un film d’animazione giapponese del 1979 diretto da Hayao Miyazaki sarà distribuito nelle sale italiane tra il 13 e il 19 luglio. La pellicola, della durata di 100 minuti, vede nel cast le voci di Eiko Masuyama, Gorô Naya, Kiyoshi Kobayashi e Makio Inoue. La data di uscita ufficiale è fissata per il 13 luglio. La distribuzione in Italia riguarda esclusivamente questa settimana, fino al 19 luglio.

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Scopriamo quali sono i film  in uscita nei cinema italiani  nella settimana dal 13 al 19 luglio.. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Hayao Miyazaki Cast: Eiko Masuyama, Gorô Naya, Kiyoshi Kobayashi, Makio Inoue Genere: Animazione, Giappone 1979, 100 min.. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Pupi Avati Cast: Gianni Cavina, Lino Capolicchio, Giulio Pizzirani, Francesca Marciano Genere: Giallo, Italia 1976, 110 min. The Doors. Data di uscita: 13 luglio 2026 Regia: Oliver Stone Cast: Jack McGee, Kathleen Quinlan, Frank Whaley, Crispin Glover Genere: Musicale, Stati Uniti, 1991, 140 min. Odissea. Data di uscita: 16 luglio 2026 Regia: Christopher Nolan Cast: Rafi Gavron, Himesh Patel, Elyes Gabel, Will Yun Lee Genere: Avventura, Drammatico, Fantasy, Stati Uniti, Gran Bretagna 2026, 172 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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