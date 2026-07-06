Film in uscita questa settimana al cinema 6 luglio – 12 luglio

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 6 al 12 luglio. La casa – Il Rogo del male. Data di uscita: 8 luglio 2026 Regia: Sébastien Vanicek Cast: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Tandi Wright Genere: Horror, USA 2026, 110 min. Rosebush Pruning. Data di uscita: 8 luglio 2026 Regia: Karim Aïnouz Cast: Tracy Letts, Elena Anaya, Lolo Herrero, Teo Jansen Teo Jansen Genere: Drammatico, Thriller – Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, USA 2026, 93 min. L'Hangar Rosso. Data di uscita: 9 luglio 2026 Regia: Juan Pablo Sallato Cast: Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández Genere: Drammatico, Italia, Cile 2026, 83 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE, il nuovo filM di Nanni Moretti, è stato presentato oggi alle @cinegiornate nel listino di @01Distribution. In uscita il 3 dicembre, ha nel cast Louis Garrel, Jasmine Trinca, Elena Lietti, Angela Finocchiaro, Andrea Lattanzi, Nanni M x.com

Questa canzone sembra stranamente mirata a questo film? In un certo senso? reddit

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