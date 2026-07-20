Fiere della cosmesi in farmacia | un’opportunità per farmacisti e aziende

Notizia in breve

Si sono svolte fiere della cosmesi in farmacia, eventi dedicati ai professionisti del settore. Durante le manifestazioni, sono stati presentati nuovi prodotti e si sono svolte dimostrazioni pratiche. Le fiere hanno attirato farmacisti e rappresentanti di aziende cosmetiche, creando occasioni di confronto e aggiornamento. Le manifestazioni hanno avuto luogo in vari punti, con stand e aree dedicate alle presentazioni di novità e tecniche di vendita.