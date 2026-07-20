Fiere della cosmesi in farmacia | un’opportunità per farmacisti e aziende
Si sono svolte fiere della cosmesi in farmacia, eventi dedicati ai professionisti del settore. Durante le manifestazioni, sono stati presentati nuovi prodotti e si sono svolte dimostrazioni pratiche. Le fiere hanno attirato farmacisti e rappresentanti di aziende cosmetiche, creando occasioni di confronto e aggiornamento. Le manifestazioni hanno avuto luogo in vari punti, con stand e aree dedicate alle presentazioni di novità e tecniche di vendita.
Tempo di lettura: 4 minuti Le fiere dedicate alla cosmesi in farmacia rappresentano uno degli appuntamenti più importanti per i professionisti del settore. Questi eventi riuniscono aziende produttrici, farmacisti, ricercatori e operatori della dermocosmesi, offrendo l’opportunità di conoscere le ultime novità di mercato, approfondire le evoluzioni normative e confrontarsi con i principali protagonisti del comparto. Partecipare a una manifestazione specializzata significa non solo scoprire nuovi prodotti e tecnologie, ma anche aggiornare le proprie competenze professionali, creare nuove collaborazioni e individuare le soluzioni più adatte alle esigenze della propria farmacia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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