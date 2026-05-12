Fare business in Brasile opportunità concrete per le aziende campane | focus a Napoli

Confindustria Campania e i Giovani Imprenditori di Confindustria Campania hanno organizzato a Napoli un incontro con Lide Italia. L’evento aveva come obiettivo presentare alle aziende campane le possibilità di espansione commerciale in Brasile, evidenziando le opportunità di business e i settori più interessanti per le imprese locali. La manifestazione si è svolta in una sede nel capoluogo campano, coinvolgendo rappresentanti del settore industriale e imprenditoriale.

Confindustria Campania ed i Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, in collaborazione con Lide Italia hanno organizzato un incontro a Napoli volto ad illustrare le opportunità concrete di business in Brasile per le imprese campane. L’evento ha riunito leader imprenditoriali, esperti e rappresentanti istituzionali per discutere percorsi concreti di investimento, espansione e cooperazione tra Brasile e Italia. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di offrire approfondimenti e testimonianze dirette alle imprese nei processi di internazionalizzazione verso il Brasile. Nel corso dell’evento sono stati analizzati gli scenari economici...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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