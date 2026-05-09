Nel Marocco, in una valle vicino a un antico ksar, si svolge ogni primavera la raccolta e la distillazione di fiori molto richiesti dalle aziende di cosmesi. Un’imprenditrice locale spiega le caratteristiche di queste fragranze, considerate uniche nel loro genere. All’alba, i campi circostanti si riempiono di suoni di uccelli e del vociare delle famiglie che partecipano alle attività stagionali. Questa tradizione rappresenta un momento di lavoro e di vita comunitaria nella regione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti All’alba, i campi intorno all’antico ksar di Tiriguioute sono già immersi in una cacofonia di cinguettii d’uccelli e nel chiacchiericcio delle famiglie locali. Il profumo penetrante e dolce dei cespugli di rosa damascena impregna l’aria, e i suoi petali rosa pallido coprono i terreni. È primavera nella Valle delle Rose, in Marocco, e l’intero villaggio è impegnato nella raccolta del fiore che dà il nome a questa regione isolata ai piedi delle montagne dell’Atlante. La stagione del raccolto dura solo poche settimane tra aprile e maggio, periodo in cui la vita dell’intera valle ruota attorno alla rosa damascena, e il rosa vivido dei fiori si fa strada nell’ocra arido dell’altopiano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel cuore del Marocco c’è una valle dove, in primavera, tutto ruota intorno alla raccolta e alla distillazione di questi fiori, ricercatissimi dalle aziende di cosmesi. Un’imprenditrice locale ci racconta perché queste fragranze sono uniche

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