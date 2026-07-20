Due fidanzati sono morti nello schianto di un'auto durante una serata che doveva essere spensierata. La notizia ha sconvolto la comunità, che si stringe alle famiglie delle vittime. Le due persone, descritte come “speciali”, hanno perso la vita nello stesso incidente, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La tragedia ha suscitato dolore e incredulità tra chi li conosceva.

"Avrebbero dovuto passare una serata spensierata insieme, e invece hanno perso la vita. Non abbiamo parole. La comunità si stringe alle loro famiglie". Il sindaco di Serravalle di Chienti Rinaldo Rocchi, affranto, ha espresso il proprio cordoglio per il concittadino di 50 anni Giancarlo Petri e la sua compagna Emanuela Taschini, 49enne di Visso. Morti sabato sera, intorno alle 20.45, sulla provinciale 78 a Passo Colmurano, scontrandosi con un furgone. Una morte improvvisa, che ha scosso tutta la provincia e non solo. Lei, mamma di un ragazzo, fino a qualche mese fa aveva lavorato come operaia nell’azienda agricola AgriColfiorito, a Taverne di Serravalle, mentre attualmente era occupata in una stireria a Scopoli, frazione di Foligno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fidanzati morti nello schianto : "Hanno perso la vita insieme. Ci lasciano due persone speciali"

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Fidanzati morti nell'incidente, indagato l'autista del furgone: «Mi dispiace per loro e pure per me»

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