Carabiniere e 35enne morti Lucera è sotto choc | Hanno perso drammaticamente la vita
Lucera è in lutto dopo la morte di due cittadini, un carabiniere di 35 anni e un uomo di 47. Le loro scomparse sono state confermate da fonti ufficiali e hanno suscitato grande dolore tra la popolazione locale. A causa della notizia, il candidato sindaco e attuale primo cittadino ha deciso di annullare il comizio previsto per questa sera, domenica 10 maggio. La comunità si trova in uno stato di lutto e di grande commozione.
Lucera è sotto choc per la dipartita di due concittadini, giovani, di 35 e 47 anni. Per questo motivo il candidato sindaco e attuale primo cittadino Giuseppe Pitta, ha annullato il comizio della coalizione a suo sostegno previsto per questa sera domenica 10 maggio alle 19.30 in villa comunale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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