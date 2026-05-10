Carabiniere e 35enne morti Lucera è sotto choc | Hanno perso drammaticamente la vita

Lucera è in lutto dopo la morte di due cittadini, un carabiniere di 35 anni e un uomo di 47. Le loro scomparse sono state confermate da fonti ufficiali e hanno suscitato grande dolore tra la popolazione locale. A causa della notizia, il candidato sindaco e attuale primo cittadino ha deciso di annullare il comizio previsto per questa sera, domenica 10 maggio. La comunità si trova in uno stato di lutto e di grande commozione.

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