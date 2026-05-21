Due persone hanno perso le gambe Ma per tanti la vittima è il macellaio

Da laverita.info 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia, due persone hanno subito la perdita delle gambe in un episodio ancora da chiarire. Tuttavia, tra le reazioni, molte persone hanno commentato che l’accaduto potrebbe essere legato a problemi di natura psichica. Chi manifesta opinioni diverse viene accusato di sostenere posizioni suprematiste e di diffondere odio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico, con opinioni divise su come interpretare quanto successo e chi sia realmente la vittima.

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Con impettita sicumera, una certa stampa italiana ha già sentenziato che l’episodio di Modena è solo un caso di disagio psichiatrico. Colpa della società egoista che non «accoglie» come si deve. Anche l’attentatore di Nizza del 2016 (86 morti) fu subito infilato nella categoria dei disturbati mentali (Il Fatto Quotidiano, 15 luglio 2016). Non ci furono dubbi psichiatrici, invece, per i fatti di Macerata del 2018, quando un italiano ferì a colpi di pistola degli stranieri. In quel caso il mainstream fin dall’inizio garantì, all’incontrario, che lo sparatore era perfettamente in senno ma «vicino a movimenti di destra «( Sky Tg24, 3 febbraio 2018). 🔗 Leggi su Laverita.info

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