In Emilia, due persone hanno subito la perdita delle gambe in un episodio ancora da chiarire. Tuttavia, tra le reazioni, molte persone hanno commentato che l’accaduto potrebbe essere legato a problemi di natura psichica. Chi manifesta opinioni diverse viene accusato di sostenere posizioni suprematiste e di diffondere odio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico, con opinioni divise su come interpretare quanto successo e chi sia realmente la vittima.

Con impettita sicumera, una certa stampa italiana ha già sentenziato che l’episodio di Modena è solo un caso di disagio psichiatrico. Colpa della società egoista che non «accoglie» come si deve. Anche l’attentatore di Nizza del 2016 (86 morti) fu subito infilato nella categoria dei disturbati mentali (Il Fatto Quotidiano, 15 luglio 2016). Non ci furono dubbi psichiatrici, invece, per i fatti di Macerata del 2018, quando un italiano ferì a colpi di pistola degli stranieri. In quel caso il mainstream fin dall’inizio garantì, all’incontrario, che lo sparatore era perfettamente in senno ma «vicino a movimenti di destra «( Sky Tg24, 3 febbraio 2018). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Due persone hanno perso le gambe. Ma per tanti la vittima è il macellaio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!

Sullo stesso argomento

«Ho quasi perso le gambe ma non odio i ragazzi che mi hanno aggredito: vorrei solo tornare a ballare»Davide Simone Cavallo, 22 anni, studente della Bocconi, è stato picchiato e accoltellato fuori da una discoteca a Milano.

“Cercava le gambe. Non aveva capito”, l’infermiera che soccorso la turista che ha perso le gambe dopo l’investimento a Modena“Abbiamo sentito un boato dietro le nostre spalle, poi la gente ha iniziato a urlare e a correre a destra e a sinistra”.

Certo, legittima ma significativa. Io penso a due persone che hanno perso le gambe, penso all’assurdo della violenza senza significato, penso alla crudeltà che irrompe nelle nostre vite senza senso. Penso a chi non sottolinea questo ma guarda sempre altrov x.com

Quindi, con il Tolosa che ha perso in casa ieri, si scopre che le due squadre del Top 14 ancora imbattute in casa sono... (SPOILER) reddit

Video. Due persone salvate da mongolfiera bloccata a 274 metri di altezzaTexas, mongolfiera resta impigliata a 274 metri: due persone salvate. A Longview i vigili del fuoco hanno soccorso due persone dopo che la loro mongolfiera è rimasta impigliata in una torre di ... it.euronews.com