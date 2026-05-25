Autobus in fiamme sulla Fi-Pi-Li paura all' alba

Alle 5:20 di questa mattina, un autobus è andato a fuoco sulla Fi-Pi-Li in direzione Livorno, nel Comune di Lastra a Signa. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. Non sono stati riportati dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.

Autobus in fiamme sulla Fi-Pi-Li in direzione Livorno. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 5:20 della mattinata di oggi, lunedì 25 maggio, nel Comune di Lastra a Signa. Sul posto hanno operato una squadra e un'autobotte in supporto per lo spegnimento di un pullman. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Bus aeroportuale avvolto dalle fiamme allalba: attimi di paura a Sesto

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