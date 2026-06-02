Precipita ultraleggero lungo la Fi-Pi-Li a San Romano

Da pisatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ultraleggero è precipitato questa mattina lungo la Fi-Pi-Li, nel comune di San Miniato. L’incidente si è verificato a San Romano, vicino al ponte sopraelevato della SS67, in un campo tra alcune abitazioni e la strada. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dello schianto sono ancora da accertare.

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Momenti di paura e di grande pericolo stamani, 2 giugno, a San Romano, nel comune di San Miniato. Un velivolo ultraleggero ha finito per schiantarsi in un campo lungo la Fi-Pi-Li, all'altezza del ponte sopraelevato della SS67, a metà fra alcune abitazioni e la superstrada. La via di riferimento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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