Precipita ultraleggero lungo la Fi-Pi-Li a San Romano

Notizia in breve

Un ultraleggero è precipitato questa mattina lungo la Fi-Pi-Li, nel comune di San Miniato. L’incidente si è verificato a San Romano, vicino al ponte sopraelevato della SS67, in un campo tra alcune abitazioni e la strada. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Le cause dello schianto sono ancora da accertare.