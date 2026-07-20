Festival di Giffoni nessun danno erariale La Corte dei Conti ?assolve? la kermesse
La Corte dei Conti della Campania ha dichiarato infondata la richiesta di risarcimento di 468mila euro presentata dalla Procura regionale contro l’Ente Giffoni Experience. La richiesta riguardava presunti danni erariali legati al Festival di Giffoni, ma la sezione regionale ha stabilito che non ci sono elementi per ritenere che si siano verificati danni.
Per la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei Conti la domanda risarcitoria da 468mila euro formalizzata dalla Procura regionale verso l’Ente autonomo Giffoni Experience nel maggio scorso è contraddistinta da «totale infondatezza». Nel pieno dello svolgimento di quello che François Truffaut nel 1982 definì il «festival più necessario», il fondatore Claudio Gubitosi accoglie con gioia la notizia portata dalla sentenza 185 del 2026 ma preferisce non sovraesporsi sull’argomento in un momento nel quale occhi e orecchie devono essere tutti per gli oltre 5mila giffoners giunti nei Picentini per l’edizione numero 56 della kermesse. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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