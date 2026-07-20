Festival di Giffoni nessun danno erariale La Corte dei Conti ?assolve? la kermesse

Notizia in breve

La Corte dei Conti della Campania ha dichiarato infondata la richiesta di risarcimento di 468mila euro presentata dalla Procura regionale contro l’Ente Giffoni Experience. La richiesta riguardava presunti danni erariali legati al Festival di Giffoni, ma la sezione regionale ha stabilito che non ci sono elementi per ritenere che si siano verificati danni.