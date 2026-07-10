festival delle ville vesuviane il teatro incontra la grande danza e la musica

Sabato 11 luglio alle 21, Villa Mascolo a Portici ospiterà Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo dedicato a Eduardo De Filippo. L’evento unisce teatro, danza e musica, con un omaggio al celebre drammaturgo. La serata fa parte del Festival delle Ville Vesuviane e si svolge nel contesto di iniziative culturali che coinvolgono diverse arti performative. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico.

Sabato 11 luglio, alle 21, Villa Mascolo a Portici accoglierà Massimiliano Gallo con “Lettera ad Eduardo”, intenso omaggio al grande Eduardo De Filippo. Affiancato da Carmen Scognamiglio e dall’ensemble Napoli Nord Big Band diretta da Mimmo Napolitano, l’attore costruisce una ideale conversazione con il Maestro, raccontandone l’arte, l’umanità e l’eredità lasciata al teatro italiano. Più che uno spettacolo, un atto d’amore che intreccia parole, musica e memoria. Domenica 12 luglio, alle 21, Villa Campolieto a Ercolano farà da cornice al Gran Galà “Eccellenze della Danza”, Premio DAS Danza Arte Spettacolo. Protagonista l’étoile Giuseppe Picone, affiancato dagli interpreti del Teatro di Stato di Monaco di Baviera e del Varna Opera Theatre, insieme a giovani talenti provenienti dal Teatro alla Scala e dalla Campania. 🔗 Leggi su 2anews.it

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