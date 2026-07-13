Martedì 14 luglio si è svolto a Palazzo Bisignano il recital di Fabrizio Mandara, giovane interprete della canzone classica napoletana. Mandara ha eseguito brani tradizionali con un approccio che combina rigore e sensibilità, aprendo così la nuova settimana del Festival delle Ville Vesuviane dedicata al teatro e alla musica napoletana.

Ad aprire il percorso, martedì 14 luglio a Palazzo Bisignano, è il recital di Fabrizio Mandara, giovane interprete che affronta la canzone classica napoletana con il rigore dello studioso e la sensibilità del cantore. La sua non è una semplice esecuzione del repertorio storico, ma un lavoro di restituzione filologica che riporta alla luce il valore poetico di melodie troppo spesso consegnate alla sola memoria popolare. La voce, sorretta dalla chitarra in una dimensione essenziale e raccolta, restituisce dignità e profondità a un patrimonio musicale che continua a raccontare l’identità di Napoli. Il giorno seguente, sempre a Palazzo Bisignano, il Festival propone una delle sue pagine più significative con la prima nazionale di “Una famiglia particolare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Festival delle Ville Vesuviane, una nuova settimana che attraversa l’anima del teatro e della musica napoletana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festival delle Ville Vesuviane, il teatro incontra la grande danza e la musicaSabato 11 luglio alle 21, Villa Mascolo a Portici ospiterà Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”, uno spettacolo dedicato a Eduardo De Filippo.

Presentata a Villa Campolieto la XXXVII edizione del Festival delle Ville VesuvianeA Villa Campolieto è stata presentata la XXXVII edizione del Festival delle Ville Vesuviane, intitolata “L’età del Miglio d’Oro – Pietre di Lava e...

Temi più discussi: Nelle Ville Vesuviane torna il grande festival dell’estate: spettacoli da 5 euro; Torna il Festival delle Ville Vesuviane tra musica, arte e teatro; Villa Campolieto apre il Festival delle Ville Vesuviane; Serena Rossi incanta il pubblico di Villa Campolieto.

Festival Ville Vesuviane, 37/a edizione nelle dimore storiche al Miglio d'Oro. Tabacchini: Un ponte tra tradizione e nuovi linguaggi #ANSA x.com

Villa Campolieto apre il Festival delle Ville VesuvianeFestival delle Ville Vesuviane al via a Villa Campolieto con la mostra su Scarpetta e il concerto di Avion Travel e Orchestra Scarlatti. stylo24.it

Festival delle Ville Vesuviane: arte e storia si incontrano nel Miglio d’OroDal 3 al 29 luglio, la XXXVII edizione del Festival delle Ville Vesuviane animerà le storiche dimore del Miglio d’Oro con un ricco calendario di spettacoli teatrali, musicali e di danza, valorizzando ... cronachedellacampania.it