Festival Città di Marino | due serate di musica a Villa Desideri
Durante il festival cittadino di Marino si sono svolte due serate di musica a Villa Desideri. L’evento, inserito nel cartellone estivo, ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico. Le serate hanno previsto esibizioni live e intrattenimento musicale, attirando gli appassionati della zona. La manifestazione si è svolta senza incidenti o problemi di rilievo. Nessuna informazione aggiuntiva riguardo ad eventuali modifiche o cancellazioni è stata comunicata.
Il cartellone estivo promosso a Marino continua a offrire spunti di interesse per gli appassionati di musica e spettacolo. All’interno della programmazione legata al Teatro Vittoria Colonna, l’estate dei Castelli Romani si arricchisce di due appuntamenti pensati per intercettare gusti diversi, dal pop contemporaneo fino alla grande tradizione jazzistica. A fare da cornice agli eventi sarà l’elegante spazio di Villa Desideri, pronto ad accogliere il pubblico per due serate consecutive all’insegna della condivisione culturale. Il pop italiano e le emozioni del tributo a Ultimo. La prima delle due serate in programma è fissata per giovedì 23 luglio. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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VENERDÌ 17 LUGLIO, dalle ore 21.00, saremo in concerto a MARINO, presso VILLA DESIDERI, per la 4a edizione del festival della città di Marino. Info e prenotazioni: +39 3341556248 - 3476791345 #triomonti #marino #festival #canzoniromane #villade facebook
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