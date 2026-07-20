Festival Città di Marino | due serate di musica a Villa Desideri

Notizia in breve

Durante il festival cittadino di Marino si sono svolte due serate di musica a Villa Desideri. L’evento, inserito nel cartellone estivo, ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico. Le serate hanno previsto esibizioni live e intrattenimento musicale, attirando gli appassionati della zona. La manifestazione si è svolta senza incidenti o problemi di rilievo. Nessuna informazione aggiuntiva riguardo ad eventuali modifiche o cancellazioni è stata comunicata.