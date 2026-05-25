Festival pianistico due serate di grande musica questo fine settimana a Bergamo

Due serate di musica si svolgono questo fine settimana al teatro Donizetti, nel quadro del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo. Sul palco si esibiscono pianisti di fama internazionale, con un programma che include composizioni di diversi periodi. L’evento si svolge in due serate consecutive, attirando un pubblico appassionato di musica classica. La sala, con una capienza di diverse centinaia di posti, è stata riempita da appassionati e curiosi.

In occasione del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo il teatro Donizetti ha avuto il piacere di ospitare due grandi orchestre, magistralmente dirette da altrettanti direttori, e due grandissimi pianisti che nella prima parte di ciascun concerto si sono cimentati in concerti celeberrimi del repertorio classico. Parliamo del primo concerto per pianoforte ed Orchestra di Brahms eseguita sabato dall’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Sir Antonio Pappano, e da Alexander Lonquich, amico di lunga data della rassegna, e del famosissimo “Rach due” (concerto numero due per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov) eseguito dal russo Mikhail Pletnev accompagnato dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta dall’americano Ryan Mc Adams. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Gli artisti delle due serate inaugurali del Toân Festival 2026

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