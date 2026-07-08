È iniziata la quarta edizione del Festival Città di Marino, dedicato a musica e teatro estivi. L’evento, promosso dal Comune e dall’Associazione Trousse con il contributo della Regione Lazio, si svolge nella stagione estiva. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale, proseguendo le attività già avviate presso il Teatro Vittoria Colonna e i suoi programmi.

La stagione estiva si accende con la quarta edizione del Festival Città di Marino. Promosso dal Comune di Marino e dall’Associazione Trousse, con il contributo della Regione Lazio, l’evento arricchisce la proposta culturale cittadina ponendosi in continuità con il Teatro Vittoria Colonna e i suoi palinsesti. Il cartellone del festival si distingue per la sua trasversalità, offrendo al pubblico un viaggio che esplora differenti linguaggi artistici. Il debutto ufficiale è fissato per venerdì 10 luglio 2026 alle ore 21:00 presso la storica cornice di Villa Desideri. Ad inaugurare la rassegna sarà il concerto lirico Arpicanto, un raffinato percorso musicale tra le più celebri arie d’opera. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al via la quarta edizione del Festival Città di Marino: musica e teatro d’estate

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Al via la II° edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere

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