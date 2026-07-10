Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Francia contro il Marocco e l’accesso alle semifinali dei Mondiali, si è verificato un incidente mortale. Una ragazza di 17 anni è deceduta in seguito a un evento non specificato avvenuto durante le celebrazioni. La ricostruzione dei fatti indica che l’incidente è avvenuto nel contesto dei festeggiamenti, senza ulteriori dettagli sui modi o le cause.

Francia Marocco, festa francese per l’accesso in semifinale dei Mondiali rovinata da un incidente mortale: la ricostruzione. Una tragedia ha segnato i festeggiamenti per la vittoria della Francia contro il Marocco, successo che ha permesso ai transalpini di conquistare l’accesso alle semifinali del Mondiale. Ad Aulnoye-Aymeries, nel nord della Francia, una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto durante le celebrazioni in strada. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Al termine della partita, migliaia di tifosi sono scesi nelle vie della città per festeggiare il risultato della nazionale francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Francia-Marocco, tragedia dopo i festeggiamenti: muore una ragazza di 17 anni

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Calcio, il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa per le strade di Torino

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