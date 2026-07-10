Francia-Marocco tragedia dopo i festeggiamenti | muore una ragazza di 17 anni

Da calcionews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Francia contro il Marocco e l’accesso alle semifinali dei Mondiali, si è verificato un incidente mortale. Una ragazza di 17 anni è deceduta in seguito a un evento non specificato avvenuto durante le celebrazioni. La ricostruzione dei fatti indica che l’incidente è avvenuto nel contesto dei festeggiamenti, senza ulteriori dettagli sui modi o le cause.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Francia Marocco, festa francese per l’accesso in semifinale dei Mondiali rovinata da un incidente mortale: la ricostruzione. Una tragedia ha segnato i festeggiamenti per la vittoria della Francia contro il Marocco, successo che ha permesso ai transalpini di conquistare l’accesso alle semifinali del Mondiale. Ad Aulnoye-Aymeries, nel nord della Francia, una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto durante le celebrazioni in strada. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Al termine della partita, migliaia di tifosi sono scesi nelle vie della città per festeggiare il risultato della nazionale francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

francia marocco tragedia dopo i festeggiamenti muore una ragazza di 17 anni
© Calcionews24.com - Francia-Marocco, tragedia dopo i festeggiamenti: muore una ragazza di 17 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calcio, il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa per le strade di Torino

Video Calcio, il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa per le strade di Torino

Notizie e thread social correlati

Ragazza 17enne morta schiacciata da un camion nei festeggiamenti dopo Francia - Marocco dei Mondiali 2026Una ragazza di 17 anni è deceduta in Francia dopo essere caduta e essere stata investita dalle ruote di un camion durante i festeggiamenti per la...

Parigi festeggia la Francia in semifinale, ma finisce in tragedia: muore una diciassettenne durante i festeggiamentiDurante i festeggiamenti per la qualificazione in semifinale della nazionale, una ragazza di 17 anni è rimasta uccisa in un incidente ad...

Temi più discussi: Il match della paura per città e governi; Addio Marocco, ma l'Africa resta ai Mondiali: il sogno della Francia multiculturale (più forte di ogni razzismo); Allerta Francia-Marocco: niente maxi-schermo e Barriera si blinda; Dopo il giorno di riposo i Mondiali di calcio ripartono stasera con Francia-Marocco.

francia marocco francia marocco tragedia dopoFrancia, la festa per la vittoria sul Marocco finisce in tragedia: morta una ragazza di 17 anniUna tragedia rovina i festeggiamenti per il successo della Francia sul Marocco. Una ragazza di diciassette anni ha perso la vita ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, in seguito ad un tragico incid ... msn.com

francia marocco francia marocco tragedia dopoMondiali 2026, tragedia dopo Francia-Marocco: 17enne cade da un camion e muore durante i festeggiamentiLa ragazza stava celebrando la qualificazione sul retro del mezzo. Arrestato l’autista, risultato in stato di ebbrezza ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web