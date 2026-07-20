festa i redskins festeggiano con i giovani

I Redskins si sono classificati quarti nel girone D del campionato di serie C, composto da sette squadre. La stagione si è conclusa con questa posizione per la squadra, che ha disputato tutte le partite del torneo. Durante l’ultimo incontro, i giovani giocatori hanno festeggiato insieme allo staff. La squadra ha concluso il campionato con questa posizione, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici delle partite.

E’ facile stilare un bilancio della stagione dei Redskins nel girone D del campionato di serie C. I “pellerossa” sono arrivati quarti in un gruppo di sette squadre. Infatti gli imolesi occupano il posto centrale con un ruolino di marcia di sei vittorie e cinque battute d’arresto considerando che non hanno disputato il match d’andata contro l’Ozzano Virtus. Il debutto nel torneo di serie C è stato traumatico visto che la corazzata Castenaso, che poi ha vinto il campionato grazie a 10 successi e 2 sconfitte, in coabitazione col Toselli Yankees di San Giovanni in Persiceto. Anche il Pianoro, arrivato terzo con nove affermazioni e tre cadute, ha battuto la formazione allenata dal manager Federico Cortini col punteggio di 7-6 tra le mura amiche del centro sociale Tozzona, situato in via Punta, nel quartiere Pedagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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