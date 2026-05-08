Migliaia di giovani si sono radunati in piazza del Campidoglio a Roma per partecipare all’evento intitolato “Luci d’Europa”. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si è svolta nel centro storico della città e ha coinvolto diverse attività e interventi pubblici. La piazza si è riempita di energia e entusiasmo durante tutta la giornata.

AGI - Migliaia di giovani si sono ritrovati in piazza del Campidoglio, a Roma, per l'evento “Luci d’Europa”. Circa 3 mila i ragazzi e le ragazze, molti dei quali con le bandiere dell'Europa e con scritte pro Stati Uniti d'Europa. Cori a favore del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, entrambi presenti all'appuntamento organizzato dall’ ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale e che rientra nel calendario delle celebrazioni della Giornata dell’Europa a Roma.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Luci d'Europa", migliaia di giovani in piazza a Roma festeggiano l'Ue

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Salve, ho il piano cottura induzione sotto la finestra in foto ma i fumi purtroppo salgono verso il controsoffitto e le luci led e non vengono risucchiati fuori dalla finestra. Avete qualche idea/suggerimento per risolvere questa cosa che, alla lunga, mi darà sicuro pr - facebook.com facebook

Vi aspettiamo domani in Campidoglio a Luci D’Europa, con la nostra super @EP_President e tante e tanti meravigliosi ospiti: Nicola Piovani, Francesca Michielin, Andrea Bocelli, Manuel Bortuzzo insieme ai rappresentanti delle istituzioni, italiane ed Ue, e con x.com