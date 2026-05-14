Football americano i Chiefs sorprendono i Redskins Verona e chiudono in testa il girone
I Ravenna Chiefs hanno conquistato una vittoria importante contro i Redskins Verona, con il punteggio di 18-13, e si sono assicurati la prima posizione nel loro girone di regular season. La partita è risultata combattuta e difficile, ma alla fine i Chiefs sono riusciti a prevalere. Con questa vittoria, hanno concluso in testa alla classifica del loro gruppo, raggiungendo un obiettivo prefissato all'inizio dell'annata.
Una vittoria sofferta, sudata, ma fondamentale: i Ravenna Chiefs, battendo 18-13 i Redskins Verona, chiudono in testa il proprio girone di regular season, centrando uno degli obiettivi che si erano posti a inizio anno. La sfida si rivela molto dura e combattuta sin dalle prime battute le due squadre non si risparmiano. I Chiefs riescono a riconquistare il possesso direttamente dal proprio kick off, e dopo un paio di drive Negretto trova alla perfezione il taglio di Gelli in end zone, per il primo touchdown di serata (6-0), tuttavia non trasformato. La reazione di Verona è decisa, con Maghin che dalle proprie 30 yard trova il varco giusto per involarsi e arrivare in end zone, portando avanti i suoi dopo la trasformazione di Passarin (6-7).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Sabato 9 maggio 2026 Chiefs Ravenna VS Redskins Verona Cari amici, eccoci dopo la partita in cui ieri non siamo riusciti a guadagnare il primo posto del girone perdendo contro i Chiefs Ravenna col punteggio di 18 a 13 Che fosse un appuntamento non sol facebook