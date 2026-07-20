Ferran Torres ha vinto il titolo mondiale per il miglior taglio di capelli. La Spagna è campione del mondo 2026, grazie anche al gol di Torres nella finale contro l’Argentina. L’attaccante ha segnato il punto decisivo che ha portato la vittoria alla squadra iberica. La sua rete ha contribuito a consegnare il trofeo alla nazionale spagnola. Torres si è anche aggiudicato un premio per il miglior stile di capelli del torneo.

La Spagna è campione del mondo 2026, e gran parte della storia di questo torneo porta la firma di Ferran Torres. L’attaccante ha segnato il gol che, durante la finale, ha regalato alla Roja la vittoria contro l’Argentina. Oltre ai gol, alle partite memorabili e alla seconda stella per la nazionale spagnola, fuori dal campo ci sono stati dei protagonisti inattesi: i capelli di Ferran Torres. Il neo campione del mondo è passato infatti da uno dei tagli più convenzionali del calcio, testa rasata con sfumatura laterale, a punto di riferimento in fatto di acconciature, sia in campo sia sui social media. Il suo nuovo look ha generato migliaia di commenti nel corso del torneo, e sta diventando uno dei più richiesti nei saloni di parrucchiere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ferran Torres si è portato a casa anche il titolo mondiale per il miglior taglio di capelli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

PSG, intesa con Ferran Torres: accordo da definire dopo il MondialeIl Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo di base con Ferran Torres, che riguarda il trasferimento del giocatore.

La Spagna è campione del mondo. Ferran Torres firma il secondo Mondiale spagnolo tra gli olè, Messi fallisce il bis consecutivoLa Spagna ha vinto la finale del Mondiale, conquistando il secondo titolo nella storia della nazionale.

Temi più discussi: Ferran Torres oltre il gossip: aveva ragione lui, il tatuaggio di Peter Pan e la profezia di giugno; Ferran Torres, chi è l'attaccante che ha deciso Spagna-Argentina: la relazione con la figlia di Luis Enrique, la fidanzata lasciata durante i Mondiali; Chi è Ferran Torres, l'attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026; Ferran Torres, chi è l'attaccante che ha deciso Spagna-Argentina: la relazione con la figlia di Luis Enrique, la fidanzata lasciata...

#Spagna , Ferran #Torres : Tutte le finali sono difficili, quando c'è #Messi contro un po' di tensione c'è sempre ma abbiamo avuto fiducia nel nostro calcio e l'abbiamo dimostrato. #FIFAWorldCup x.com

Da Quinones a Ferran Torres, nel mezzo solo 20 gol della Serie A ai MondialiIl Mondiale è finito, con la vittoria in finale della Spagna che ha avuto la meglio sull'Argentina grazie al gol decisivo segnato da Ferran Torres, falso nove del Barcellona che ha depositato alle spa ... msn.com

Chi è Ferran Torres, l’uomo che ha deciso i Mondiali 2026 per la SpagnaFerran Torres ha segnato il gol che ha consegnato il Mondiale alla Spagna. Carriera, numeri e vita dell’attaccante ... affaritaliani.it