Fashion camp ai Parioli surf a Ostia Quanto costa un centro estivo a Roma e dove sono quelli gratis
Un centro estivo a Roma può costare tra 250 e 600 euro a settimana, a seconda delle attività e della struttura. A Parioli si trovano camp dedicati alla moda, mentre a Ostia ci sono corsi di surf. Alcuni centri offrono gratuitamente spazi per bambini, ma sono meno numerosi. La maggior parte delle strutture richiede iscrizioni anticipate e pagamenti in anticipo.
Tutte le estati, per ogni bambino che esulta per la fine della scuola c'è almeno un genitore atterrito dall'idea di chi potrà occuparsi di suo figlio. Mentre la rete di supporto di nonni e zii attorno alle famiglie si sfalda nuove soluzioni emergono, ma non tutte sono sostenibili. I centri più. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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