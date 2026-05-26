Fashion camp ai Parioli surf a Ostia Quanto costa un centro estivo a Roma e dove sono quelli gratis

Notizia in breve

Un centro estivo a Roma può costare tra 250 e 600 euro a settimana, a seconda delle attività e della struttura. A Parioli si trovano camp dedicati alla moda, mentre a Ostia ci sono corsi di surf. Alcuni centri offrono gratuitamente spazi per bambini, ma sono meno numerosi. La maggior parte delle strutture richiede iscrizioni anticipate e pagamenti in anticipo.