Fashion camp ai Parioli surf a Ostia Quanto costa un centro estivo a Roma e dove sono quelli gratis

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un centro estivo a Roma può costare tra 250 e 600 euro a settimana, a seconda delle attività e della struttura. A Parioli si trovano camp dedicati alla moda, mentre a Ostia ci sono corsi di surf. Alcuni centri offrono gratuitamente spazi per bambini, ma sono meno numerosi. La maggior parte delle strutture richiede iscrizioni anticipate e pagamenti in anticipo.

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