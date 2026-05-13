Fiumicino e Ostia McDonald’s dona pasti caldi alle famiglie fragili del litorale
A Fiumicino e Ostia, nel litorale romano, è stata avviata la sesta edizione di un'iniziativa che coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio. Le tre organizzazioni distribuiscono pasti caldi alle famiglie in difficoltà, offrendo anche momenti di vicinanza e sostegno. L’evento si svolge con l’obiettivo di aiutare chi si trova in condizioni di fragilità, portando cibo e conforto nelle comunità locali.
Roma, 13 maggio 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Roma, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 1415 i pasti caldi donati a settimana attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. I ristoranti McDonald’s di Ciampino in Viale J.F. Kennedy 90, Roma in Via Appia Nuova 114120, Roma in Via di Tor Bella Monaca 353, Bracciano in Via...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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