Fiumicino e Ostia McDonald’s dona pasti caldi alle famiglie fragili del litorale

Da cdn.ilfaroonline.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiumicino e Ostia, nel litorale romano, è stata avviata la sesta edizione di un'iniziativa che coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio. Le tre organizzazioni distribuiscono pasti caldi alle famiglie in difficoltà, offrendo anche momenti di vicinanza e sostegno. L’evento si svolge con l’obiettivo di aiutare chi si trova in condizioni di fragilità, portando cibo e conforto nelle comunità locali.

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Roma, 13 maggio 2026  – La sesta edizione di  Sempre aperti a donare arriva in provincia di Roma, dove  McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio  donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 1415 i pasti caldi donati a settimana  attraverso alcuni enti territoriali convenzionati. Un piccolo gesto come offrire un pranzo o una cena per essere vicini a chi vive in condizioni difficili e precarie. I ristoranti McDonald’s di Ciampino in Viale  J.F. Kennedy 90, Roma in Via Appia Nuova 114120, Roma in Via di Tor Bella Monaca 353, Bracciano in Via...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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