Fiumicino e Ostia McDonald’s dona pasti caldi alle famiglie fragili del litorale

A Fiumicino e Ostia, nel litorale romano, è stata avviata la sesta edizione di un'iniziativa che coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare del Lazio. Le tre organizzazioni distribuiscono pasti caldi alle famiglie in difficoltà, offrendo anche momenti di vicinanza e sostegno. L’evento si svolge con l’obiettivo di aiutare chi si trova in condizioni di fragilità, portando cibo e conforto nelle comunità locali.

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