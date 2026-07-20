Fedez in ospedale a Milano dopo malore improvviso portato d' urgenza al Fatebefratelli per problemi gastrici
Un artista è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di un ospedale milanese dopo un malore improvviso. È stato ricoverato per problemi gastrici e trasportato in ambulanza. La sua ultima visita in ospedale risale a circa tre mesi fa, a causa di un’emorragia interna che aveva richiesto una gastroscopia.
L'ultima volta in ospedale di Fedez fu lo scorso 11 luglio 2024, quando è stato ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia per fermare la perdita di sangue Fedez è stato trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto soccorso dell'osped. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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#Fedez trasportato in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per presunti problemi gastrici. Nella stessa struttura, nel 2023, era stato operato d’urgenza per un’emorragia ( @Adnkronos) x.com
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