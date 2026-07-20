Un artista è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di un ospedale milanese dopo un malore improvviso. È stato ricoverato per problemi gastrici e trasportato in ambulanza. La sua ultima visita in ospedale risale a circa tre mesi fa, a causa di un’emorragia interna che aveva richiesto una gastroscopia.

L'ultima volta in ospedale di Fedez fu lo scorso 11 luglio 2024, quando è stato ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia per fermare la perdita di sangue Fedez è stato trasportato d'urgenza in ambulanza al Pronto soccorso dell'osped. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornaleditalia.it - Fedez in ospedale a Milano dopo malore improvviso, portato d'urgenza al Fatebefratelli per "problemi gastrici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Malore improvviso, viene rianimato sul posto: portato d'urgenza alla PoliambulanzaUn uomo ha accusato un malore improvviso in un albergo e ha subito un arresto cardiaco.

Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nell’ospedale in cui è stato operato nel 2023Il rapper è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano, dove era stato operato nel 2023.

Temi più discussi: Fedez di nuovo papà: le prime foto dall'ospedale; il regalo (speciale) di Leone al fratellino; Fedez papà per la terza volta, è nato Edoardo Lupo primo figlio con Giulia Honegger; Fedez diventa papà per la terza volta: Edoardo Lupo Lucia è nato al San Raffaele di Milano; Fedez e Giulia Honegger genitori: il nome del figlio è Edoardo Lupo.

#Fedez trasportato in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per presunti problemi gastrici. Nella stessa struttura, nel 2023, era stato operato d’urgenza per un’emorragia ( @Adnkronos) x.com

Fedez in ospedale a Milano: il rapper al Pronto soccorso per disturbiFedez torna in ospedale: il rapper è stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrici. Scopri i dettagli. notizie.it

Jennifer Lopez in vacanza in Italia insieme a Giuseppe Giofrè! Le foto in Sicilia reddit

Fedez in pronto soccorso a Milano: portato nell’ospedale dove fu operato nel 2023Fedez è stato portato in pronto soccorso a Milano. Il rapper è stato accompagnato nello stesso ospedale dove nel 2023 aveva subito un intervento chirurgico ... fanpage.it