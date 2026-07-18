Il 16 luglio è nato il terzo figlio del rapper e di Giulia Honegger, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è stata diffusa dalla rivista Gente.

È nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger. A dare la notizia è stata la rivista Gente: il piccolo Edoardo Lupo è nato il 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano. Per Federico Leonardo Lucia è il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per Honegger, stilista e cofondatrice del marchio Ayme, si tratta invece della prima maternità. Finora nessuno dei due ha confermato pubblicamente la nascita. Fedez è in silenzio sui social da oltre 24 ore, una scelta che sembra confermare la volontà della coppia di vivere questa fase lontano dai riflettori. La relazione con Giulia Honegger è stata fin dall’inizio più riservata rispetto a quella vissuta con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - È nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger: il rapper è papà per la terza volta

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FEDEZ È DIVENTATO PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: È NATO EDOARDO LUPO, IL FIGLIO CON GIULIA HONEGGER

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