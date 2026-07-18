Fedez commenta sui social la nascita del figlio Edoardo Lupo | Una gioia così grande
Fedez ha condiviso sui social la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, descrivendo la novità come “una gioia così grande”. Il cantante ha già due figli, Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie. La nascita del nuovo bambino è stata annunciata pubblicamente dal musicista, che ha espresso la sua felicità attraverso un commento sui social.
“ Una gioia così grande “: così Fedez commenta sui social la nascita del figlio Edoardo Lupo. Per Federico Leonardo Lucia è il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per la compagna Giulia Honegger, stilista e cofondatrice del marchio Ayme, si tratta invece della prima maternità. Nel post pubblicato su Instagram, i neo genitori sorridono accanto al piccolo Edoardo. Tra i tanti messaggi di auguri spicca quello della madre del rapper, Tatiana Berrinzaghi, che ha commentato con alcuni cuori rossi. La relazione con Giulia Honegger è stata fin dall’inizio molto più riservata rispetto a quella vissuta con Chiara Ferragni: la gravidanza era stata annunciata dallo stesso Fedez con uno scatto che mostrava il pancione della compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Fedez papà per la terza volta, sui social una foto della compagna Giulia Honegger incinta
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