Fedez ha condiviso sui social la nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, descrivendo la novità come “una gioia così grande”. Il cantante ha già due figli, Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie. La nascita del nuovo bambino è stata annunciata pubblicamente dal musicista, che ha espresso la sua felicità attraverso un commento sui social.

“ Una gioia così grande “: così Fedez commenta sui social la nascita del figlio Edoardo Lupo. Per Federico Leonardo Lucia è il terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni. Per la compagna Giulia Honegger, stilista e cofondatrice del marchio Ayme, si tratta invece della prima maternità. Nel post pubblicato su Instagram, i neo genitori sorridono accanto al piccolo Edoardo. Tra i tanti messaggi di auguri spicca quello della madre del rapper, Tatiana Berrinzaghi, che ha commentato con alcuni cuori rossi. La relazione con Giulia Honegger è stata fin dall’inizio molto più riservata rispetto a quella vissuta con Chiara Ferragni: la gravidanza era stata annunciata dallo stesso Fedez con uno scatto che mostrava il pancione della compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedez commenta sui social la nascita del figlio Edoardo Lupo: “Una gioia così grande”

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Fedez papà per la terza volta, sui social una foto della compagna Giulia Honegger incinta

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