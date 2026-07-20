Lunedì 20 luglio, il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riportato da fonti, avrebbe avuto problemi gastrici e si sarebbe recato in ospedale per accertamenti. La notizia si è diffusa tramite agenzie di stampa, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni o eventuali interventi medici. La sua presenza in ospedale è durata alcune ore prima di lasciare la struttura.

Fedez è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano nella serata di lunedì 20 luglio. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il rapper sarebbe arrivato nella struttura sanitaria per problemi gastrici. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né sulla natura precisa del malessere che ha richiesto il trasferimento in ospedale. Il ricovero ha inevitabilmente richiamato alla memoria quanto accaduto nel 2023, quando Fedez era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza proprio al Fatebenefratelli. In quell’occasione il cantante aveva avuto un’ emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere, una situazione che aveva reso necessario il ricovero e l’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Fedez in pronto soccorso a Milano, arriva in ambulanza: «Problemi gastrici»

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