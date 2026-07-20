Il rapper Fedez è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano nella serata di lunedì 20 luglio. Secondo quanto riportato da Adnkronos, il cantante si sarebbe recato nella struttura sanitaria per alcuni problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute né è stato chiarito se il ricovero si sia protratto oltre gli accertamenti effettuati in ospedale. Il ritorno al Fatebenefratelli. Per Federico Leonardo Lucia il Fatebenefratelli rappresenta un luogo già legato a uno dei momenti più delicati della sua storia clinica. Proprio nella struttura milanese, nel 2023, il rapper era stato sottoposto a un intervento d'urgenza dopo una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez in ospedale: corsa in ambulanza al Fatebenefratelli per un malore

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