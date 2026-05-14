Malore improvviso viene rianimato sul posto | portato d' urgenza alla Poliambulanza

Un uomo ha accusato un malore improvviso in un albergo e ha subito un arresto cardiaco. È stato rianimato sul posto dai soccorritori e poi trasportato d'urgenza alla Poliambulanza con un'ambulanza dei Volontari del Garda e un elicottero decollato da Brescia. La chiamata al 112 è stata effettuata immediatamente, attivando il codice rosso.

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Si è sentito male in albergo, colto da un forte un dolore al torace, probabilmente un infarto: immediata la chiamata al 112, che ha mobilitato in codice rosso un'ambulanza dei Volontari del Garda oltre all'elicottero decollato da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malore improvviso in strada: rianimato sul posto e portato d'urgenza al CivileCrolla a terra in via Turati, in arresto cardiaco: momenti drammatici nella serata di lunedì a Lumezzane. Malore improvviso mentre lavora: uomo portato d'urgenza al Civile di BresciaAttimi concitati e sirene spiegate nel centro direzionale di Brescia Due, dove nella mattinata di oggi – martedì 14 aprile – un uomo di 64 anni è... Temi più discussi: Vigevano malore improvviso in piscina: donna di 72 anni ricoverata in Rianimazione; Malore improvviso mentre pedala, giovane donna crolla a terra: è grave; Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 56enne lotta tra la vita e la morte; Tragedia a San Fior: muore a un anno la piccola Sidratul nonostante i tentativi di rianimazione. Malore nella Bassa Reggiana, rianimato bimbo di tre anniReggio Emilia, 15 aprile 2026 – Un malore improvviso ha provocato un arresto cardiaco in un bambino di appena tre anni, con i soccorsi sanitari che sono riusciti a rianimarlo per poi affidarlo al ... ilrestodelcarlino.it Malore a scuola per un bambino delle elementari. Si è accasciato dopo la mensa: Rianimato dalle maestreLa donna, senza perdere tempo, ha iniziato immediatamente a praticare il massaggio cardiaco al bambino. L’altra collega, dopo aver allertato i soccorsi e aver assistito alla scena è corsa a prendere ... lanazione.it