Malore improvviso viene rianimato sul posto | portato d' urgenza alla Poliambulanza
Un uomo ha accusato un malore improvviso in un albergo e ha subito un arresto cardiaco. È stato rianimato sul posto dai soccorritori e poi trasportato d'urgenza alla Poliambulanza con un'ambulanza dei Volontari del Garda e un elicottero decollato da Brescia. La chiamata al 112 è stata effettuata immediatamente, attivando il codice rosso.
Si è sentito male in albergo, colto da un forte un dolore al torace, probabilmente un infarto: immediata la chiamata al 112, che ha mobilitato in codice rosso un'ambulanza dei Volontari del Garda oltre all'elicottero decollato da Brescia, che ha poi provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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