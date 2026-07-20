La nascita del primo figlio di Fedez e Giulia Honegger ha suscitato numerosi commenti online. La compagna del rapper ha condiviso alcune reazioni sui social, mentre l’ex partner del cantante ha pubblicato un messaggio di auguri. La notizia ha generato discussioni tra i follower, con commenti che si sono concentrati sulla nuova vita della famiglia allargata. La nascita è stata annunciata ufficialmente sui profili social dei protagonisti.

La nascita del piccolo Edoardo Lupo Lucia, primo figlio di Fedez e della compagna Giulia Honegger, ha attirato l’attenzione del web non soltanto per il lieto evento, ma anche per ciò che è accaduto intorno alla famiglia allargata del rapper. Mentre i messaggi di auguri si sono moltiplicati sui social, in molti hanno osservato con curiosità anche le mosse di Chiara Ferragni, chiedendosi se avrebbe commentato pubblicamente la notizia. La reazione di Chiara Ferragni alla terza paternità di Fedez. L’imprenditrice digitale non ha dedicato alcun messaggio pubblico all’ex marito né ha fatto riferimento alla nascita del bambino. Il giorno successivo all’annuncio, però, ha pubblicato un video su TikTok nel quale ha ringraziato la sua community per il sostegno ricevuto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Donnapop.it - Fedez è diventato papà per la terza volta, ecco la reazione di Chiara Ferragni: cosa ha fatto la sua ex

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez è diventato papà per la terza volta: Lo ha chiamato così!

Notizie e thread social correlati

Fedez è diventato papà per la terza volta: “Lo ha chiamato così!”Il 16 luglio, all’ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e della sua compagna.

Fedez di nuovo papà, la reazione di Chiara Ferragni è inaspettata! AssurdoFedez è diventato padre per la terza volta, annunciando la nascita di Edoardo Lupo, il primo figlio con la compagna Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez papà per la terza volta, è nato il figlio del rapper e Giulia Honegger: Una gioia così grande; Fedez è di nuovo papà, è nato il figlio con la compagna Giulia Honegger: Una gioia così grande; Fedez diventa di nuovo papà, è nato Edoardo Lupo. 'Una gioia così grande'; Fedez papà per la terza volta. È nato Edoardo Lupo: Una gioia così grande.

Fedez è diventato padre per la terza volta con la nascita di Edoardo Lupo, avuto da Giulia Honegger il 16 luglio a Milano. Il giorno dopo #ChiaraFerragni ha pubblicato un video di ringraziamento, alimentando letture non confermate. x.com

Fedez di nuovo papà: ecco come hanno reagito i figli avuti con Chiara FerragniFedez diventa di nuovo papà: scopri come Leone e Vittoria, i figli avuti con Chiara Ferragni, hanno accolto la notizia. alfemminile.com

Fedez e il terzo figlio, Chiara Ferragni: Non ho parlato, ma...Fedez è diventato padre per la terza volta. E’ infatti nato Edoardo Lupo, primogenito del rapper e della compagna Giulia Honegger. Chiara Ferragni non ha lasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul fa ... notizie.it