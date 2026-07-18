Fedez di nuovo papà la reazione di Chiara Ferragni è inaspettata! Assurdo

Fedez è diventato padre per la terza volta, annunciando la nascita di Edoardo Lupo, il primo figlio con la compagna Giulia Honegger. La gravidanza è stata tenuta segreta per gran parte del tempo, senza apparizioni pubbliche o comunicazioni ufficiali sulla nascita. La notizia è stata diffusa dopo il parto, senza dettagli aggiuntivi sulla data o sul luogo. Chiara Ferragni, compagna del rapper, non ha commentato pubblicamente la notizia.

Fedez è diventato padre per la terza volta. Il rapper ha annunciato la nascita di Edoardo Lupo, il primo figlio avuto con la compagna Giulia Honegger. Una notizia arrivata dopo una gravidanza vissuta in gran parte lontano dai riflettori, con la coppia che ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla nascita del bambino. Il nuovo arrivato si aggiunge a Leone e Vittoria, i due figli che Fedez ha avuto durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Il cantante ha condiviso sui social alcune immagini scattate in ospedale insieme alla compagna, accompagnandole con un messaggio semplice e diretto: «Una gioia così grande». La nascita di Edoardo Lupo ha immediatamente attirato numerosi messaggi di congratulazioni da parte di amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

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