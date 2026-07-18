Il 16 luglio, all’ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e della sua compagna. La nascita è avvenuta nel pomeriggio, confermando la gravidanza annunciata nelle scorse settimane. La coppia ha scelto di chiamare il bambino Edoardo Lupo. Nessun dettaglio sulla salute dei genitori o del neonato è stato comunicato. La notizia si aggiunge alle recenti aggiunte alla famiglia del musicista.

Fedez è diventato papà per la terza volta. Giovedì 16 luglio, all’ ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, primo figlio del rapper e della compagna Giulia Honegger. La notizia è stata riportata da Gente.it, secondo quanto riferito da fonti verificate. La nascita segna un nuovo passaggio nella vita privata dell’artista milanese, che è già padre di Leone Lucia e Vittoria, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni. Con l’arrivo di Edoardo Lupo, la famiglia di Fedez si allarga dunque a tre figli. Per il momento, né Fedez né Giulia Honegger hanno diffuso comunicazioni pubbliche sull’evento. Il riserbo mantenuto nelle ore precedenti e successive al parto conferma la linea adottata dalla coppia nel corso della relazione e durante l’attesa del bambino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Fedez è diventato papà per la terza volta: “Lo ha chiamato così!”

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Fedez è diventato papà per la terza volta

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

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