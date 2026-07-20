Federico Mecozzi presenta dal vivo il suo progetto “Traiettorie impercettibili”, un omaggio a Franco Battiato. Il concerto segue l’uscita del nuovo album, che esplora l’universo musicale del compositore italiano. La performance include brani tratti dal disco e si svolge in diverse location, con l’obiettivo di condividere con il pubblico l’interpretazione personale delle composizioni di Battiato. Non sono stati comunicati dettagli riguardo alle date o ai luoghi degli eventi.

MILANO – Dopo l’uscita del nuovo progetto discografico “Traiettorie impercettibili”, dedicato a Franco Battiato, Federico Mecozzi porta dal vivo il suo personale viaggio attraverso l’universo musicale del Maestro. Violinista, compositore e polistrumentista tra i più interessanti della scena italiana contemporanea, da oltre diciassette anni al fianco di Ludovico Einaudi nei principali teatri e arene del mondo, Mecozzi trasforma il disco in un progetto live che attraversa alcune delle pagine più iconiche e profonde del repertorio battiatesco, rileggendole attraverso il violino, la ricerca timbrica, gli archi, l’elettronica e un linguaggio sonoro essenziale e personale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Federico Mecozzi porta dal vivo “Traiettorie impercettibili”, dedicato a Franco Battiato

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