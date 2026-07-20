Un uomo di 31 anni è stato denunciato a Riposto per aver imbrattato beni pubblici, incluso un murale dedicato a Franco Battiato. Le indagini della Polizia Locale hanno portato all'identificazione del presunto responsabile. Non sono stati forniti dettagli sui danni specifici, ma si è confermato che l'atto di vandalismo ha interessato anche opere artistiche pubbliche. La polizia ha avviato le procedure per accertare eventuali responsabilità penali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Identificato il presunto autore dei danneggiamenti grazie alle indagini della Polizia Locale. La Polizia Locale di Riposto, guidata dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, ha individuato il presunto responsabile di una serie di episodi di imbrattamento e danneggiamento del patrimonio pubblico avvenuti negli ultimi giorni sul territorio comunale. L’uomo identificato è un 31enne già conosciuto dalle forze dell’ordine, che secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe realizzato diverse scritte su muri e strutture pubbliche della città, causando il deturpamento di alcuni spazi comunali. Tra le aree interessate dai vandalismi ci sarebbe anche quella che ospita il murale dedicato a Franco Battiato, opera considerata un importante simbolo culturale e identitario per la comunità di Riposto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Riposto, denunciato un 31enne per imbrattamenti ai beni pubblici: danneggiato anche il murale dedicato a Franco Battiato

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