Il compositore ha presentato a Rimini il suo nuovo disco Traiettorie impercettibili, viaggio tra note e pensieri nelle melodie del grande cantautore siciliano Le melodie di Franco Battiato scomposte e riarrangiate - ma meglio sarebbe dire “ricomposte” - dal polistrumentista, compositore e direttore d’orchestra Federico Mecozzi, sono il corrispettivo in musica dell’Uomo vitruviano di Leonardo. O - se volete restare nel mondo delle sette note - sono la versione spirituale e moderna del Clavicembalo ben temperato di Bach. Il cerchio e il quadrato dentro i quali iscrivere un’epoca a cavallo fra due secoli e tre generazioni. Che però grazie a Federico e Franco si tengono per mano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Musica, Federico Mecozzi: "Battiato è stato per me come un secondo padre"

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