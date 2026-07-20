Federico Cinà rimontato e battuto da Diaz Acosta a Kitzbühel

Notizia in breve

Federico Cinà ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel contro Facundo Diaz Acosta. Dopo aver passato le qualificazioni, Cinà è stato rimontato e sconfitto dall’avversario argentino. La partita si è conclusa con la vittoria di Diaz Acosta, che ha recuperato un set e ha vinto il match.