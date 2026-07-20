Federico Cinà rimontato e battuto da Diaz Acosta a Kitzbühel
Federico Cinà ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel contro Facundo Diaz Acosta. Dopo aver passato le qualificazioni, Cinà è stato rimontato e sconfitto dall’avversario argentino. La partita si è conclusa con la vittoria di Diaz Acosta, che ha recuperato un set e ha vinto il match.
Occasione mancata, in certo qual modo, per Federico Cinà, che dopo aver superato le qualificazioni perde il suo match di primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel contro l’argentino Facundo Diaz Acosta. Il punteggio finale è 4-6 6-3 6-4 in due ore e 9 minuti, e porta l’argentino ad avere l’appuntamento con il kazako Alexander Bublik al secondo turno. Non ci sono più, salvo un eventuale ripescaggio di Giustino, italiani tra le montagne austriache. Si comincia con Cinà che si rivela nettamente più propositivo dell’argentino, costretto a difendersi in continuazione dalla spinta del siciliano. Nel terzo game ci sono due palle break, che però le fallisce con altrettanti gratuiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Diaz Acosta-Cinà, esordio impegnativo a Kitzbuhel: il pronostico del match
Leggi anche: LIVE Cinà-Diaz Acosta, ATP Kitzbuhel 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo
Temi più discussi: ATP Gstaad: Cinà spreca un match point, Halys frena la sua rimonta e si regala Bublik; Atp Bastad - Pellegrino si regala Rublev, bene Travaglia. Cinà eliminato a Gstaad; Qualificazioni ATP Estoril e Kitzbuhel, il programma di domenica 19 luglio 2026: tre italiani in campo.
ATP Gstaad 2026: Federico Cinà conquista la qualificazione sulla terra svizzeraFederico Cinà si è qualificato per il tabellone principale dell'ATP 250 di Gstaad, in Svizzera. Per lui un bell'obiettivo, ottenuto sconfiggendo nel turno ... oasport.it
Masters 1000 Madrid: Cinà affronta Møller, la diretta tv e streamingFederico Cinà torna oggi nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid per affrontare il danese Elmer Møller. Per Cinà è la seconda presenza consecutiva nel main draw del torneo spagnolo. Møller ... it.blastingnews.com