Federico Cinà rimontato e battuto da Diaz Acosta a Kitzbühel

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel contro Facundo Diaz Acosta. Dopo aver passato le qualificazioni, Cinà è stato rimontato e sconfitto dall’avversario argentino. La partita si è conclusa con la vittoria di Diaz Acosta, che ha recuperato un set e ha vinto il match.

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Occasione mancata, in certo qual modo, per Federico Cinà, che dopo aver superato le qualificazioni perde il suo match di primo turno dell’ATP 250 di Kitzbühel contro l’argentino Facundo Diaz Acosta. Il punteggio finale è 4-6 6-3 6-4 in due ore e 9 minuti, e porta l’argentino ad avere l’appuntamento con il kazako Alexander Bublik al secondo turno. Non ci sono più, salvo un eventuale ripescaggio di Giustino, italiani tra le montagne austriache. Si comincia con Cinà che si rivela nettamente più propositivo dell’argentino, costretto a difendersi in continuazione dalla spinta del siciliano. Nel terzo game ci sono due palle break, che però le fallisce con altrettanti gratuiti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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