Federico Cinà ha affrontato Facundo Diaz Acosta nel suo esordio a Kitzbuhel. Dopo aver giocato a Gstaad, si è spostato a Kitzbuhel con l’obiettivo di migliorare la performance rispetto al torneo precedente.

Esordio complicato per Federico Cinà a Kitzbuhel: dall’altra parte della rete c’è Facundo Diaz Acosta. Ecco analisi e pronostico del match. Dai campi di Gstaad si è spostato a quelli di Kitzbuhel, nella speranza di avanzare, stavolta, di qualche casella in più rispetto al torneo precedente. Non poteva certo immaginare, Federico Cinà, che la sua settimana si sarebbe aperta con un impegno tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete troverà Facundo Diaz Acosta, argentino che sulla terra battuta sa il fatto suo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’azzurro ha conquistato il tabellone principale superando le qualificazioni, nelle quali ha eliminato anche il connazionale Lorenzo Giustino nel derby italiano che si è rivelato poi decisivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Diaz Acosta-Cinà, esordio impegnativo a Kitzbuhel: il pronostico del match

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